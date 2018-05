V užšej nominácii Chorvátska na futbalové MS je aj nováčik Čaleta-Car

Tréner chorvátskej futbalovej reprezentácie Zlatko Dalič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Užšia nominácia Chorvátska na MS v Rusku:



brankári: Daniel Subašič (AS Monaco), Lovre Kalinič (Gent), Dominik Livakovič (Dinamo Záhreb)



obrancovia: Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Vedran Čorluka (Lokomotiv Moskva), Ivan Strinič (Sampdoria Janov), Josip Pivarič (Dynamo Kyjev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (FC Liverpool), Domagoj Vida (Besiktas Istanbul), Matej Mitrovič (FC Bruggy), Duje Čaleta-Car (Red Bull Salzburg)



stredopoliari: Luka Modrič, Mateo Kovačič (obaja Real Madrid), Filip Bradarič (Rijeka), Ivan Rakitič (FC Barcelona), Marcelo Brozovič (Inter Miláno), Milan Badelj (ACF Fiorentina)



útočníci: Ante Rebič (Eintracht Frankfurt), Mario Mandžukič (Juvenrus Turín), Ivan Perišič (Inter Miláno), Andrej Kramarič (1899 Hoffenheim), Nikola Kalinič (AC Miláno), Marko Pjaca (Schalke 04 Gelsenkirchen)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 21. mája (TASR) - Tréner chorvátskej futbalovej reprezentácie Zlatko Dalič zaradil do užšej 34-člennej nominácie na MS v Rusku aj jedného nováčika - obrancu Salzburgu Dujeho Čaletu-Cara. Zo širšieho 32-členného kádra vypadli Karlo Letica, Borna Barišić, Zoran Nižić, Borna Sosa, Marko Rog, Mario Pašalić, Duje Čop a Ivan Santini. Do konečnej nominácie sa dostane 23 hráčov.Lídrami Chorvátov by mali byť skúsení harcovníci Luka Modrič, Ivan Rakitič, Dejan Lovren, Ivan Perišič, Marcelo Brozovič či Mario Mandžukič. Kvalitný výkonmi v drese Eintrachtu Frankfurt si o miestenku na šampionát zapýtal Ante Rebič, ktorý rozhodol dvomi gólmi o triumfe 3:1 nad Bayernom Mníchov vo finále Nemeckého pohára. Chorváti sa predstavia v nabitej D-skupine spoločne s Argentínou, Nigériou a Islandom.