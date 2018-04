V v Spišskej Belej budujú cyklotrasu, hasičský areál a sadia stromy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Belá 30. apríla (TASR) – V mestskej časti Strážky v Spišskej Belej v súčasnosti realizujú viacero aktivít, ktoré by mali zlepšiť život miestnym obyvateľom. Primátor mesta Štefan Bieľak informoval, že prvou z nich je výstavba cyklotrasy. „Minulý týždeň sa uskutočnil kontrolný deň na stavbe a čo je podstatné, termín dokončenia podľa zmluvy do konca júna bude podľa vyjadrenia zhotoviteľa dodržaný,“ uviedol.Úseky od Pradiarne po kaštieľ, ďalej od kaštieľa cez Strážky až ku krížu od Spišskej Belej a od tzv. laktárne s napojením na existujúci chodník pri bývalej „tabačke“, by mohli byť vyasfaltované už v priebehu mája. Súčasťou projektu je aj cyklotrasa vedúca cez park v Strážkach, ktorá bude pokrytá jemným štrkom, tá by mala byť hotová tiež v termíne. Dohromady pribudne viac ako dva kilometre nového cyklochodníka, na ktorý pôjde približne 211.000 eur. Z väčšej časti je projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie.Samospráva zároveň aj tento rok vysadí niekoľko desiatok stromov v rámci už niekoľkoročnej stratégie postupne obnovovať, resp. dopĺňať verejnú mestskú zeleň. „Občania pracujúci v rámci verejnoprospešných služieb preto v týchto dňoch vysadili prvých desať javorov okolo regulovaného potoka Čierna voda v Strážkach. Následne sa ďalšie javory vysadia okolo cyklotrasy v tejto lokalite smerom ku kaštieľu, ale až po výstavbe detského ihriska,“ doplnil Bieľak. Ďalšie stromy sa plánujú vysadiť na uliciach, kde sa budú postupne rekonštruovať chodníky, napr. Nová či Kúpeľná ul.V týchto dňoch jeden zo svojich zámerov realizujú aj belianski dobrovoľní hasiči a stavebne upravujú plochu bývalého futbalového ihriska v Strážkach na hasičský areál. Cieľom je vytvoriť zázemie jednak pre dobrovoľníkov, ale aj pre hasičský šport. „Aj po tejto úprave však bude naďalej zachovaná plocha futbalového ihriska, čo umožní túto trávnatú plochu využívať nielen na futbal, ale aj iné športové či pohybové aktivity vrátane rôznych podujatí,“ ubezpečil primátor.V rámci stavebnej úpravy dôjde k odvodneniu trávnatej plochy, vytvorí sa spevnená plocha pre dve hasičské základne, zriadi prívod vody k nádrži a následne bude potrebné dobudovať aj oplotenie areálu. Hasiči už absolvovali niekoľko brigád, v rámci ktorých vyčistili celý priestor od rôznych konštrukcií. Zložitejšie stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o., ostatné jednoduchšie urobia samotní hasiči v spolupráci s členmi nového Streleckého spolku Strážky. Ten tiež plánuje využívať areál pre svoju činnosť. „Výška nákladov na uvedené aktivity sa odhaduje na cca 10.000 až 12.000 eur, ktoré sme vyčlenili z mestského rozpočtu,“ dodal Bieľak s tým, že vedenie mesta sa spolu s hasičmi snaží získať aj ďalšie financie na modernizáciu tohto areálu, ktorého správcami budú práve dobrovoľní hasiči.