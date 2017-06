V.VAŇO: Odstúpenie od klimatickej dohody môže byť rétorika

Vladimír Vaňo Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava 9. júna (TASR) - Odstúpenie USA od klimatickej dohody z Paríža vyvolalo veľké ohlasy. USA sa tak pridali ku krajinám, ako je Nikaragua a Sýria. No toto rozhodnutie môže byť len rétorika, pretože krajina si svoje klimatické záväzky plní. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal šéfekonóm Sberbank Europe Vladimír Vaňo.konštatoval Vaňo s tým, že rozhodnutie USA napriek odporu najmä Francúzska a Nemecka počas posledného summitu G7 koncom mája na Sicílii ukázalo, že tradičné transatlantické vzťahy sú naštrbené.dodal Vaňo.Parížska klimatická dohoda bola prijatá 12. decembra 2015 konsenzom 195 strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Cieľom dohody je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o maximálne dva stupne Celzia a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, len o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V druhej polovici 21. storočia by sa mala dosiahnuť uhlíková neutralita, teda by sa malo vypustiť len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu zachytiť.