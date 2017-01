V vlani skončilo v rukách trnavských colníkov 55.000 falzifikátov

Na snímke falzifikáty kabeliek. Foto: TASR/Colný úrad Trnava Foto: TASR/Colný úrad Trnava

Trnava 4. januára (TASR) - V roku 2016 odhalili colníci v Trnavskom kraji 55.000 kusov tovaru, pri ktorom vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. Ak by sa falzifikáty dostali na trh a predávali sa ako originály, majiteľom ochranných známok by vznikla škoda 1,2 milióna eur. Pre TASR to povedal hovorca Colného úradu Trnava Jozef Belan." uviedol Belan s tým, že išlo najmä o hračky, kuchynské potreby, kabelky, ponožky.Hovorca upozorňuje predovšetkým kupujúcich, ktorí sa dajú nalákať na nízke ceny falzifikátov oproti originálnym výrobkom, že práve takýto falšovaný tovar svojou kvalitou, zložením a vyhotovením môže byť pre spotrebiteľa nebezpečný.