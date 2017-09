V. Williamsová zdolala vo štvrťfinále US Open Kvitovú

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Venus Williamsová (9-USA) - Petra Kvitová (13-ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (2)



Sloane Stephensová (USA) - Anastasija Sevastovová (16-Lot.) 6:3, 3:6, 7:6 (4)

New York 6. septembra (TASR) - Americká tenistka Venus Williamsová zdolala v noci na stredu vo štvrťfinále dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku Češku Petru Kvitovú 6:3, 3:6, 7:6 (2). Medzi najlepšou štvorkou sa stretne s krajankou Sloane Stephensovou, ktorá vyradila Anastasiju Sevastovovú z Lotyšska 6:3, 3:6, 7:6 (4).