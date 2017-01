V Záhrebe poškodili Gagarinov pamätník

Na snímke vtedajší kozmonaut Sovietskeho zväzu major Jurij Gagarin v skafandri. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Záhreb 4. januára (TASR) - Neznáme osoby poškodili v chorvátskej metropole Záhreb pamätník venovaný prvému človeku vo vesmíre Jurijovi Gagarinovi. Pre agentúru TASS to dnes uviedol vedúci konzulárneho oddelenia ruského veľvyslanectva v Chorvátsku Vladimir Poľanin.," konkretizoval Poľanin. Podľa neho to vyzerá na akt chuligánstva spáchaný v prvých dňoch nového roka.Pamätník v záhrebskom parku Trešnjevka odhalili vlani v októbri pri príležitosti 55. výročia Gagarinovho letu do vesmíru. Prítomní boli aj ruský veľvyslanec v Chorvátsku Anvar Azimov a starosta Záhrebu Milan Bandič.Ešte predtým v priebehu roka 2016 odhalili v Záhrebe bustu ruského básnika Alexandra Sergejeviča Puškina. V chorvátskej metropole chcú postaviť pamätník aj ďalšiemu ruskému básnikovi Sergejovi Alexandrovičovi Jeseninovi.