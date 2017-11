V Zaježovej volia popri sebe starousadlíci a prisťahovaní mladí ľudia

Na ilustračnej snímke členovia okrskovej volebnej komisie. 4. novembra 2017. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zaježová/Kalinka 4. novembra (TASR) - Zmes starousadlíkov a mladých ľudí, ktorí preferujú život na lazoch, tvorí paletu voličov, ktorí v sobotu prichádzajú voliť v osade Zaježová v okrese Zvolen. Zhruba v polovici volieb do VÚC tam prišla odovzdať svoj hlas približne pätina voličov.Voliť prišla aj 74-ročná Anna Rievajová s manželom, ktorí bývajú v Zaježovej od narodenia, ale aj trojica mladých ľudí, pôvodom zo západného Slovenska, ktorí sa do osady spadajúcej do katastra Pliešoviec, presťahovali pred niekoľkými rokmi.Podľa predsedníčky okrskovej komisie Žofie Cútovej, väčšie skupiny ľudí očakávajú ešte podvečer.uviedla.Podobná situácia ako v Zaježovej bola približne o 16. h aj v susednej obci Kalinka. Ako TASR povedala predsedníčka okrskovej komisie Mária Tučeková, dovtedy odvolila asi pätina voličov. Podľa nej podobne ako v Zaježovej očakávajú vo volebnej miestnosti na obecnom úrade ešte niekoľko ľudí večer. Ako však poznamenala, zrejme až desiatky obyvateľov dediny pracujú v zahraničí a tak počty zúčastnených už zrejme nebudú oveľa vyššie.