V zálive pri Kodani vylovili z mora telo ženy

Súkromná dánska ponorka UC3, archívne foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Kodaň 22. augusta (TASR) - Dánska polícia v pondelok vyhlásila, že je zatiaľ "priskoro" na to, aby sa dalo povedať, či telo ženy vylovené zo zálivu pri Kodani patrí nezvestnej švédskej novinárke Kim Wallovej. Tá zmizla už pred 11 dňami, keď došlo k potopeniu ponorky dánskeho vynálezcu Petra Madsena, ktorý ju vzal na palubu.Podľa vyjadrenia vyšetrovateľa Jensa Möllera Jensena z kodanskej polície, ktoré priniesla agentúra DPA, sú nájdené pozostatky lena musia na nich vykonať pitvu a iné testy.Po nezvestnej novinárke pátrali policajti a dobrovoľníci z Dánska i susedného Švédska, pričom boli nasadené lietadlá, lode so sonarom a potápači. Mŕtvolu v zálive pri Kodani však spozoroval dnes muž, ktorý prechádzal okolo na bicykli.Wallovú (30) naposledy videli 10. augusta večer, ako nastupuje v Kodani do Madsenovej ponorky, ktorá sa následne potopila, čo podľa vyšetrovateľov mohlo byť dôsledkom úmyselného konania. Telo novinárky v nej nenašli a Madsen spočiatku tvrdil, že pasažierku vysadil na malom ostrove. Vynálezca podozrivý zo zabitia Wallovej však najnovšie vypovedal, že zahynula pri nehode na palube, na čo jej telo vyhodil do vody v zálive Köge juhozápadne od Kodane.