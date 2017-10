V Zamagurí opravia 22 kilometrov ciest i cestný most

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Spišská Belá 24. októbra (TASR) - V rámci projektu Modernizácia Pieninských ciest sa v Zamagurí opraví celkom takmer 22 kilometrov komunikácií. Ide pritom o 11,2-kilometrový úsek cesty druhej triedy medzi Slovenskou Vsou a Spišskou Starou Vsou a takmer 11 kilometrov komunikácie medzi Haligovcami a Spišskou Starou Vsou. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) Peter Kočiško.PSK ešte v roku 2015 pripravil vyššie uvedený projekt na modernizáciu ciest druhej triedy v Zamagurí spolu s Malopoľským vojvodstvom v Krakove a Nowotarskym powiatom. Jeho cieľom bolo získať financie z fondov Európskej únie v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 Interreg V-A. V rámci prvej výzvy na predkladanie projektov v oblasti dopravy však nebol úspešný, opätovne ho PSK podal v rámci druhej výzvy začiatkom tohto roka a pred niekoľkými dňami bol projekt schválený. Celkový rozpočet obnovy ciest v regióne je takmer šesť miliónov eur, pričom 3,4 milióna eur príde na slovenskú stranu a zvyšok na opravu ciest na poľskej strane. Spolufinancovanie projektu vo výške päť percent je hradené z rozpočtu PSK.„Projekt je výsledkom niekoľkých spoločných, i keď veľmi náročných rokovaní, ktoré sme viedli s partnermi z Poľska, ale nakoniec sme našli spoločnú dohodu. V rámci cezhraničného programu v dvoch výzvach sa podarilo PSK podať päť projektov a všetky boli úspešné. Som rád, že aspoň jeden z piatich projektov sa týka nášho regiónu,“ konštatoval primátor Spišskej Belej a poslanec PSK Štefan Bieľak.Realizácia tohto projektu sa predpokladá v roku 2018 po uskutočnení verejného obstarávania, ktoré určí aj konečnú výšku nákladov. Realizátorom opráv bude SÚC PSK. "Predpokladáme, že podpis zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku by mohol prebehnúť koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka, samotné práce by mohli začať na jar alebo v lete," dodal Kočiško.Medzi ďalšími investíciami kraja v regióne je aj rekonštrukcia cestného mosta na ceste druhej triedy v Spišskej Belej, pri bývalej „tabačke“ na Továrenskej ulici v smere na Slovenskú Ves. Na túto akciu bola vyčlenená z rozpočtu PSK predbežne suma 190.000 eur, pričom presná výška nákladov bude určená až po verejnej súťaži. Na súčasný havarijný stav tohto mosta a jeho nedostatočnú kapacitu prietoku vody z miestneho Belianskeho potoka vedenie mesta upozornilo SÚC PSK ešte v roku 2016. „Následne bola spracovaná projektová dokumentácia, podľa ktorej je uvedený most potrebné úplne prestavať, teda zväčšiť jeho prietočnosť i nosnosť, zmeniť jeho technické riešenie a parametre,“ dodal Bieľak s tým, že výstavba nového mosta by mala prebehnúť taktiež v budúcom roku.