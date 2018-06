V západnej časti bratislavského letiska vybudujú 347 parkovacích miest

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika. Foto: Facebook Letisko Bratislava Foto: Facebook Letisko Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) – V západnej časti areálu Letiska M. R. Štefánika v Bratislave chcú vybudovať 347 parkovacích miest a vyriešiť tak neusporiadané parkovanie. To by malo byť vďaka tomu centralizované a eliminovať sa tým má aj parkovanie áut na nespevnených plochách. Vyplýva to zo zverejneného zámeru letiska, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).Nové parkovisko plánujú vybudovať na Ivanskej ceste v tesnej blízkosti letiska a budovy štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR. Vedenie letiska by chcelo začať s jeho výstavbou v novembri. Náklady predpokladá vo výške 600.000 až 800.000 eur.píše sa v zámere.Na parkovanie chcú vybudovať celkom 347 miest, z toho 15 parkovacích stojísk má byť vyhradených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Celý areál parkoviska bude z dôvodu zabezpečenia vozidiel oplotený. Osadené budú aj vstupné a výstupné elektronické závory. Počíta sa aj s výsadbou vhodných druhov drevín na parkovisku i v jeho okolí.Zámer je predkladaný v dvoch variantoch, ktoré sa od seba líšia v celkovej výmere zelene. Vo variante 1 sa uvažuje s vyčlenením 1140 štvorcových metrov (m2) na sadové úpravy. Plocha areálových chodníkov a spevnených plôch je v tomto prípade 9897 m2. Vo variante 2 sa navrhuje výsadba zelene o celkovej výmere 2231 m2. Oproti variantu 1 dochádza k zvýšeniu výmery zelene v areáli oploteného parkoviska o 1091 m2. Plocha areálových chodníkov a spevnených plôch je na úrovni 8806 m2.Letisko sa prikláňa k druhému variantu.spresňuje v zámere.