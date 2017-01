V Zápase hviezd nastúpia výbery vedené Šatanom a Bondrom

Peter Bondra a Miroslav Šatan na snímke. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 3. januára (TASR) - Vedenie hokejovej Tipsport Ligy pripravilo pre slovenských fanúšikov už po druhýkrát tzv. All-Star víkend. Po minuloročnom úspešnom derby sa opať uskutoční All-Star víkend 28. a 29. januára 2017 v Poprade. V rámci originálneho hokejového konceptu sa postavia proti sebe dva tímy na čele s manažérmi družstiev v zložení Peter Bondra a Miroslav Šatan.Klasická hokejová tretina bude trvať desať minút, pričom po odohratej tretine budú prebiehať súťaže hojekových zručností jednotlivých tímov. Výťažok z podujatia bude určený pre letný hokejový camp pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré organizuje Tipsport Liga.Posledný januárový víkend sa bude niesť v znamení najlepších hokejových hráčov slovenskej Tipsport Ligy, ktorí sa predstavia v rámci tzv. All Star víkendu 2017. Tím legendárneho hokejistu Petra Bondru vyzve na súboj "" Mira Šatana. Obaja vyzývatelia si v drafte, ktorý sa uskutoční 28. januára, vyberú zloženie svojich tímov, s ktorými sa predstavia na popradskom štadióne už 29. januára o 16.00 h." uviedol v tlačovej správe Richard Lintner, riaditeľ Tipsport Ligy." dodal Lintner.V nedeľu 29. januára sa program začína už o 13.00 hod. Pre fanúšikov bude vo fanzóne postavené hokejové ihrisko a niekoľko hokejových "strelníc" na ktorých si môžu návštevníci otestovať svoje hokejové zručnosti. Moderovaná zábava, súťaže a koncert budú prebiehať až do vyvrcholenia All Star víkendu do 16.00 hodiny, kedy sa otvorí samotný zápas medzi tímom Petra Bondu a Mira Šatana.