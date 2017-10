V zápase o post predsedu BSK je na čele naďalej Milan Ftáčnik

Na snímke kandidát na predsedu BSK Milan Ftáčnik. Foto: TASR/Michal Svitok Foto: TASR/Michal Svitok

Bratislava 20. októbra (TASR) – Ak by sa voľby predsedu vyššieho územného celku v Bratislavskom samosprávnom kraji konali tento víkend, zvíťazil by Milan Ftáčnik (nezávislý). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre spravodajskú televíziu TA3.Ftáčnik, ktorý bol v minulosti primátorom Bratislavy, získal v prieskume 24 percent. V poradí druhý je súčasný predseda kraja Pavol Frešo (nezávislý) so ziskom 18,8 percenta. Tesne za ním nasleduje nezávislý starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý (18,5 percenta).Štvrtú priečku obsadil poslanec Národnej rady SR Juraj Droba (SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska), ktorého by volilo 14,6 percenta respondentov prieskumu, piaty je starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva (nezávislý) s 8,6 percentami, šiesty je Daniel Krajcer (Most-Híd, SKOK a Strana zelených) s 5,8 percentami.Prieskum uskutočnila agentúra medzi 6. až 18. októbrom na vzorke 1000 respondentov v každom z ôsmich slovenských krajov. Volebný model bol vypočítaný z odpovedí rozhodnutých respondentov, ktorých agentúra oslovila telefonicky. Ľuďom položila otázku: „Ak by sa voľby predsedu VÚC – župana konali tento víkend, ktorému z nasledujúcich kandidátov by ste dali svoj hlas?“Na post predsedu BSK je v súčasnosti 17 kandidátov – deväť nezávislých, ôsmi sú nominantmi politických strán či koalícií. Nezávislými kandidátmi sú okrem Ftáčnika, Kusého a Freša aj Jozef Danko, Martin Jakubec, Ľubomír Huďo, Ján Mrva a Jozef Uhler. Kandidátom je aj predsedníčka Strany zelených Slovenska Natália Hanulíková, Marián Leinerovič (Nový parlament), Milan Lopašovský (Strana moderného Slovenska), Lukáš Parízek (SNS), Jalal Suleima (KSS), Andrej Trnovec (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku).Nezávislý kandidát Rastislav Blaško sa tento týždeň kandidatúry vzdal, neskôr svoje rozhodnutie pozastavil. Začiatkom októbra sa kandidatúry vzdal Ľubomír Kolárik.