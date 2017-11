V zariadení pre seniorov v Hornej Marikovej volil 97-ročný Štefan

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Zachar Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Zachar

Horná Mariková 4. novembra (TASR) – V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 obyvateľov obce.Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je vzdialené asi tri kilometre.„Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od volebnej miestnosti asi sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije v osade, kde nechodí ani autobus a nie je tam ani mobilný signál,“ skonštatovala Bakalíková.V obecnom zariadení sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb.Jedným zo siedmich voličov zo zariadenia sociálnych služieb bol aj 83-ročný Jozef Bakala. V zariadení je dva roky a účasť vo voľbách považuje za svoju povinnosť. „Voliť by mal každý občan, každý si môže vybrať toho, kto sa mu pozdáva. Či už poslancov, alebo predsedu kraja. Kandidátov poznám z médií, verím, že som si vybral správne,“ povedal Bakala.Záujem o účasť v regionálnych voľbách malo viac klientov zariadenia sociálnych služieb v Hornej Marikovej. Zákon im to neumožnil, pretože nemali trvalé bydlisko v Hornej Marikovej.