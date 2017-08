V zatopenom Houstone povolali ďalších 1000 príslušníkov Národnej gardy

Na archívnej snímke evakuácia ľudí zo zaplavených oblastí v Houstone v americkom Texase. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. augusta (TASR) - Texaský guvernér Greg Abbot rozhodol dnes o nasadení ďalšej tisícky príslušníkov Národnej gardy v povodňami postihnutom Houstone. Urobil tak v čase, keď záplavová voda spôsobená tropickou búrkou Harvey v tomto štáte juhu USA neustále stúpala.Úrady začali vypúšťať vodu z dvoch priehrad západne od texaského najväčšieho mesta s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov, čím bránia ešte väčšiemu zaliatiu okolitých komunít. Priehrady by mali podľa zástupcu amerických armádnych ženistov vydržať a nemala by sa opakovať podobná katastrofa ako v roku 2005, keď približne 1800 ľudí prišlo o život pri ničivých povodniach v New Orleanse.Americká Federálna agentúra pre mimoriadne situácie (FEMA) očakáva, že viac ako 30.000 ľuďom poskytnú dočasné prístrešie. Vyčíňanie počasia postihlo 50 okresov v Texase, uviedli dnes zástupcovia FEMA na tlačovej konferencii s tým, že stále ešte prebiehajú život zachraňujúce operácie.Pomaly postupujúci Harvey zaplavil Houston a vyžiadal si najmenej tri ľudské životy po tom, ako udrel v piatok na pevninu ako hurikán štvrtej kategórie. Odvtedy sa jeho sila znížila, ale pršať by malo na texaskom pobreží až do štvrtka.Úrady v Houstone zaznamenali približne 6000 núdzových volaní a podarilo sa im zachrániť viac ako 1000 ľudí z povodňami vážne postihnutej metropolitnej oblasti mesta. Mnoho obyvateľov muselo pred vodou uniknúť na strechy domov a vyvýšené miesta.V južnom Texase prebiehajú podľa guvernéra Grega Abbotta masívne záchranné operácie, na ktorých sa podieľajú stovky člnov a lodí a desiatky helikoptér. Mobilizovaných bolo už cez víkend 3000 príslušníkov Národnej gardy.Oblasti štátu Texas postihnuté obrovskými záplavami navštívi v utorok americký prezident Donald Trump.