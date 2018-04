V Zbore väzenskej a justičnej stráže bolo vlani 4531 príslušníkov

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Plnenie služobných úloh v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) zabezpečovalo v minulom roku v priemere 4531 príslušníkov a 691 zamestnancov. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje nárast príslušníkov v priemere o 6,38 percenta a pokles zamestnancov v priemere o 1,36 percenta. Uvádza sa v najnovšej ročenke ZVJS.Ako uviedol pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž, priemerný vek príslušníka zboru ku koncu minulého roka bol 38,8 roka a priemerná dĺžka služby 11,5 roka.V roku 2017 ukončilo služobný pomer 244 príslušníkov zboru a zamestnanecký pomer 78 zamestnancov zboru.Zbor v roku 2017 zaevidoval 3682 žiadostí o prijatie do služobného a pracovného pomeru. Z toho počtu bolo prijatých do služobného pomeru 282 uchádzačov a 90 záujemcov do pracovného pomeru.