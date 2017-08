V zbrojárskom priemysle uprednostňujú štáty najskôr vlastné podniky

Odmínovací systém Božena, ilustračné foto Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské zbrojárske firmy majú svetový rating a držia zamestnanosť v mnohých hladových dolinách. Domáce zbraňové a obranné systémy ako Zuzana, Božena, Dana, Diana, Eva, Turra sú postavené na kvalitnom know-how, sú produktmi slovenského vývoja a niektoré už majú aj výbornú medzinárodnú reputáciu. Pre TASR to uviedol predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Martin Dušanič.zdôraznil Dušanič s tým, že Slovensko má výskumno-vývojovú základňu a kvalitné opravárenské a modernizačné kapacity. "dodal Dušanič.Predmetom domáceho výskumu a vývoja sú podľa neho napríklad samohybné kanónové húfnice Zuzana a Dana. Tie sa presadili v Čechách, Poľsku, Rusku, Fínsku, na Cypre či v afrických krajinách. Slovensko tiež disponuje kompletnými technológiami pre výrobu hlavní kalibrov 30 mm – 155 mm. „Máme sériovú výrobu kvalitného automatického kanóna 2A42 – 30 mm. Tento je určený pre boj s ľahko pancierovanými cieľmi, nepancierovanými prostriedkami a živou silou nepriateľa a tiež so vzdušnými cieľmi, lietajúcimi v malých výškach do 2000 metrov,“ konkretizoval Dušanič.Vo svete si svoje meno vybudoval tiež slovenský odmínovací systém Božena. Bol použitý vo viacerých globálnych operáciách KFOR na Balkáne, v Afganistane alebo Iraku.poznamenal Dušanič.Na Slovensku sa podľa Dušaniča tiež vyrába unikátny ultraľahký typ mínometu.vysvetlil Dušanič.Okrem vlastnej unikátnej výroby profitujú zo zbrojárskeho priemyslu aj regióny a zamestnanci.uzatvoril Dušanič.