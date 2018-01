V Zemanovom štábe došlo krátko po voľbách k potýčkam s novinármi

Podporovatelia prezidentského kandidáta a úradujúceho českého prezidenta Miloša Zemana oslavujú po zverejnení predbežných výsledkov 2. kola prezidentských volieb vo volebnej centrále 27. januára 2018 v Prahe. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 28. januára (TASR) - Pomerne vzrušená atmosféra panovala v sobotu podvečer v štábe znovuzvoleného českého prezidenta Miloša Zemana. Jeho podporovatelia fyzicky napadli niekoľko novinárov. Prípadom sa už zaoberá pražská polícia, napísal spravodajský server iDNES.cz.Situácia sa vyostrila po tom, čo v štábe skolaboval jeden z novinárov. "Približne pred hodinou a pol (o 19:30 v sobotu) zasahovala naša služba v pražskom Top hoteli. Lekárska a záchranárska služba sa tam starala o zhruba 55-ročného muža s poruchou vedomia, ktorého zaistili, vyšetrili a potom previezli do Thomayerovej nemocnice na interné oddelenie s poruchou vedomia," povedala pre iDNES.cz hovorkyňa pražskej záchranky Jana Poštová. Podľa nej sa na mužovom stave podpísal aj alkohol.Keď do štábu dorazili záchranári, zástupcovia médií ich zákrok natáčali na mobilné telefóny alebo kamery. To sa nepáčilo Zemanovým priaznivcom a začali redaktorku Českej televízie i ďalších novinárov tlačiť von, píše iDNES.cz.Zemanovi podporovatelia vykrikovali: "Jeden z mužov sa snažil zavrieť zasúvacie dvere a novinárom odkázal, že dovnútra prejdú jedine cez jeho mŕtvolu. Nato sa dostal do stretu s kameramanom iDNES.cz.opísal svoje zážitky z potýčky kameraman iDNES.cz. Dodal, že napadnutých bolo aj niekoľko ďalších novinárov. Hovorkyňa záchranky uviedla, že okrem spomínaného muža nikto iný ošetrovaný nebol.Polícia večer na Twitteri uviedla, že sa incidentom zaoberá, zatiaľ bez konkrétnej právnej kvalifikácie.reagoval na potýčky v Zemanovom štábe prezidentov hovorca Jiří Ovčáček. Neskôr pozval napadnutých novinárov na Pražský hrad, poznamenal server.V druhom kole prezidentských volieb v ČR (26.-27.1.), po sčítaní 100 percent volebných okrskov, dosiahol doterajší prezident Miloš Zeman 51,36 percenta hlasov, jeho protikandidát, bývalý šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš dostal 48,63 percenta. Volebná účasť vystúpila až na 66,6 percent.