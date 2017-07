V ženskej volejbalovej extralige bude hneď na úvod repríza finále

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Žreb 1. kola extraligy mužov (23. septembra 2017):



COP Trenčín - TJ Slávia Svidník

VO TJ Spartak Myjava - MVK Zvolen

VKP Bystrina SPU Nitra - VK KDS -Šport Košice

VKM Stará Ľubovňa - VK MIRAD PU Prešov

VK Prievidza - voľno



Žreb 1. kola extraligy žien (23. septembra 2017):



VK EPERIA Prešov - Volley project UKF Nitra

COP Nitra - BK97 Stova Sp. Nová Ves

HIT UCM Trnava - MŠK OKTAN Kežmarok

VTC Pezinok - VK Nové Mesto n Váhom

Slávia EU Bratislava - 1. BVK Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Úradujúci dvojnásobní majstri extraligy mužov, volejbalisti VKP Bystrina SPU Nitra, odštartujú sezónu domácim duelom proti VK KDS-Šport Košice. V ženskej extralige je hneď v úvodnom kole na programe repríza finále, obhajca titulu VK Slávia EU Bratislava privíta mestského rivala 1. BVK Bratislava. Rozhodol o tom žreb volejbalových súťaží pre ročník 2017/2018, ktorý sa v stredu uskutočnil v sídle Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).V ďalších zápasoch 1. kola extraligy mužov, ktoré je na programe 23. septembra 2017, sa stretnú COP Trenčín - TJ Slávia Svidník, VO TJ Spartak Myjava - MVK Zvolen, VKM Stará Ľubovňa - VK MIRAD PU Prešov a vicemajster VK Prievidza bude mať voľno. V extralige bude tak ako v minulej sezóne štartovať deväť tímov, pretože VK Spartak UJS Komárno sa prihlásil len do 1. ligy. Voľné miesto po finalistovi spred dvoch sezón možno zaujme AC UNIZA Žilina, o tom či sa tak stane, sa rozhodne do piatku. Nováčikom v najvyššej súťaži je MVK Zvolen. V prvej časti súťaže, ktorá sa skončí 20. decembra, sa stretnú každý s každým, potom sa tímy rozdelia na dve skupiny 1.-4 a 5.-9. miesto (alebo 10). Play off odštartuje 24. februára, meno nového šampióna bude známe najneskôr 18. apríla.Extraliga žien štartuje takisto 23. septembra a v 1. kole sa okrem bratislavského derby stretnú VK EPERIA Prešov - Volley project UKF Nitra, COP Nitra - BK97 Stova Spišská Nová Ves, HIT UCM Trnava - MŠK OKTAN Kežmarok a VTC Pezinok - VK Nové Mesto nad Váhom. V najvyššej súťaži bude štartovať 10 tímov, nováčikmi sú BK97 Stova Spišská Nová Ves a VK Nové Mesto nad Váhom. Súťaž je takisto ako extraliga mužov rozdelené na tri časti. V prvej sa od 23. septembra do 6. januára stretne každý s každým, v druhej časti sa družstvá rozdelia na skupiny 1.- 4. a 5.-10. Play off sa začína 3. marca, posledné možné finále je na programe 18. apríla.