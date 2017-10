V Žiari hľadajú ľudí, ktorí chcú robiť v občianskej poriadkovej službe

Poriadková služba. Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Žiar nad Hronom 31. októbra (TASR) - V Žiari nad Hronom by už čoskoro mala začať pôsobiť občianska poriadková služba. Mesto aktuálne hľadá záujemcov, ktorí by chceli v rámci nej pracovať. Výberové konanie na obsadenie siedmich pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby a jedného koordinátora už zverejnilo mesto na svojej internetovej stránke.Okrem ďalších predpokladov, ktoré by mali záujemcovia spĺňať, samospráva chce, aby záujemcovia poznali obyvateľov miestnej komunity a ich jazyk. Výhodou je aj akceptácia zo strany komunity či predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky. Predpokladaný nástup do zamestnania je od začiatku decembra tohto roka.Občianske hliadky pôsobili v Žiari nad Hronom aj v minulosti, mestu sa osvedčili najmä v spolupráci s rómskou komunitou. Preto žiadalo na ich pokračovanie ešte v lete tohto roka nenávratný finančný príspevok z Operačného programu ľudské zdroje. So žiadosťou bolo mesto úspešné a na projekt získalo viac ako 191.000 eur. Sumou viac ako 10.000 eur sa bude na projekte mesto podieľať z vlastných zdrojov. Projekt by mal trvať 36 mesiacov.