V Žiari nad Hronom by malo pribudnúť ďalších 200 pracovných miest

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 20. januára (TASR) - V žiarskej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou hliníkových odliatkov hláv do motorov by malo v budúcnosti pribudnúť ďalších 200 pracovných miest. O zámere spoločnosti rozšíriť v Žiari nad Hronom výrobu dnes informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.uviedol počas dnešnej návštevy v Žiari nad Hronom Pellegrini.Za pozitívny príklad zároveň označil Pellegrini Súkromnú strednú odbornú školu technickú v Žiari nad Hronom, ktorej zriaďovateľom je zoskupenie firiem pôsobiacich v miestnom priemyselnom parku. Podľa jeho slov je to výborný prístup firiem, ktoré si uvedomili, že pokiaľ nebudú spolupracovať so školou a nebudú investovať do prípravy svojich budúcich zamestnancov, tak budú mať o niekoľko rokov problém.Rovnako vníma tento spôsob prípravy budúcich zamestnancov premiér SR Robert Fico, ktorý dnes v Žiari nad Hronom navštívil spoločnosť Slovalco.podotkol s tým, že nezamestnanosť v meste je na úrovni osem percent.O aktuálnych cenách plynu a elektriny sa podľa jeho slov hovorilo na stretnutí s primátormi a starostami miest a obcí regiónu. Premiér potvrdil, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví začal cenové konanie voči SSE - Distribúcia, a. s., a SPP - Distribúcia, a. s.dodal Fico s tým, že opätovne pozve predsedu úradu na rokovanie vlády, aby informoval o krokoch, ktoré sa udiali.Počas návštevy mesta sa premiér zaujímal aj o kroky samosprávy v rómskej problematike, vyzdvihol napríklad zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných Rómov v mestskej komunálnej spoločnosti. Riešenia primátora Petra Antala v tejto oblasti sú podľa Fica veľmi zaujímavé. Predseda vlády zároveň prisľúbil mestu finančnú pomoc vo výške milión eur na dostavbu zimného štadióna, ktorá aktuálne patrí medzi priority súčasnej samosprávy.podotkol Fico.Premiér sa počas svojej návštevy v meste zúčastnil aj stretnutia so študentmi Gymnázia Milana Rúfusa, pričom ocenil ich záujem o európske témy a diskusiu s nimi označil za mimoriadne kvalitnú.