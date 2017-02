V Žiari nad Hronom chcú upraviť tri medziblokové priestory na sídlisku

Ilustračná fotografia Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Žiar nad Hronom 3. februára (TASR) - Žiarska samospráva sa chce tento rok pustiť do úpravy troch medziblokových priestorov na sídlisku Pod vršky. Podľa Martina Baláža, vedúceho kancelárie primátora, sa aktuálne spracováva štúdia. "" vysvetlil Baláž.Ako ďalej uviedol, snahou je vytvoriť v dvoroch interaktívne detské ihrisko, inline dráhu, či osadiť workoutové prvky na cvičenie. Samospráva by tu chcela osadiť nový mobiliár a opraviť chodníky. Mesto by na tento účel chcelo získať finančné prostriedky z eurofondov. "" priblížil Baláž.