V Žiari nad Hronom chcú vybudovať cvičisko pre psov

Žiar nad Hronom 2. mája (TASR) - Žiarska samospráva chce na trávnatom priestore na Hviezdoslavovej ulici vybudovať tzv. agility priestor. Cvičisko pre psov chce mesto realizovať za pomoci sponzorov.priblížil hovorca mesta Martin Baláž.Mesto plánuje vytvoriť tri nové zóny určené pre voľný výbeh psov. V rámci jednej z nich by malo vzniknúť aj spomínané cvičisko.priblížil Baláž. Cvičisko by malo mať vlastný prevádzkový čas a podľa Baláža by jeho zriadenie mohlo byť impulzom aj pre vznik kynologického klubu na území mesta.Podľa hovorcu mesto aktuálne hľadá zdroje na jeho vybudovanie. Investícia si vyžiada zdroje v rozsahu 5000 až 10.000 eur, pričom najvyššiu položku z toho tvorí oplotenie.