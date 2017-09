V Žiari nad Hronom samospráva spustila zber kuchynského odpadu

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 17. septembra (TASR) - Žiarska samospráva spustila od začiatku tohto mesiaca skúšobnú prevádzku triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.Novinka sa zatiaľ týka iba jednej časti mesta a to sídliska Etapa. "Ide o dvadsať uzamykateľných stojísk, do ktorých obyvatelia vynášajú odpad. V nich boli umiestnené nádoby na kuchynský odpad," priblížil hovorca mesta Martin Baláž. Nádobami na jeho zber vybavilo mesto aj samotné domácnosti.Mesto chce zavedením takéhoto zberu jednak splniť zákonnú povinnosť, no zároveň chce byť medzi prvými samosprávami, ktoré majú zavedené komplexný zber kuchynského odpadu.podotkol Baláž s tým, že si takýmto spôsobom môžu znižovať množstvo nevyseparovaného odpadu a tým znížiť náklady za odpady.Kuchynský odpad budú spracovávať v bioplynovej stanici, ktorá je súčasťou mestského Centra zhodnocovania odpadov.