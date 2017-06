V Žiari nad Hronom zavádzajú triedený zber kuchynského odpadu

Na snímke zberné vaky CZO v Žiari nad Hronom 13. júna 2017. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Na revitalizáciu vnútroblokových priestorov chce Žiar nad Hronom získať dotáciu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 13. júna (TASR) - Žiarska samospráva plánuje v najbližších mesiacoch spustiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Do pilotnej fázy budú zapojené domácnosti z komplexnej bytovej výstavby. Odpad budú následne zhodnocovať v Centre zhodnocovania odpadov (CZO) Žiar nad Hronom.priblížil pre TASR vedúci odboru odpadového hospodárstva žiarskeho mestského úradu Ján Vinarčík. Ďalším dôvodom je fakt, že mesto prevádzkuje vlastné CZO, ktorého súčasťou je aj technologický súbor fermentácia - bioplynová stanica, ktorý má uzol hygienizácie kuchynského a reštauračného odpadu.podotkol Vinarčík s tým, že na spracovanie takéhoto množstva dnes ešte nie je CZO pripravené.V pilotnej fáze bude zber tohto odpadu realizovaný v desiatich stojiskách, čo je približne 600 domácností.dodal Vinarčík. V praxi to bude znamenať, že domácnosti dostanú desať litrové zberné nádoby, do ktorých budú odpad zbierať. V stojiskách budú umiestnené zatvárateľné zberové nádoby, do nich budú obyvatelia odpad vysýpať. Harmonogram ich vývozu bude upravený podľa potrieb a prvotných skúsenostiach s ich vývozom.Kuchynský odpad budú spracovávať v bioplynovej stanici, kde v súčasnosti zhodnocujú zelený odpad, teda pokosenú trávu, lístie či štiepku.vysvetlil Vinarčík. Triedenie kuchynského odpadu z domácností tak, ako ho v Žiari nad Hronom zavádzajú, zatiaľ podľa jeho slov na Slovensku neprevádzkuje žiadne mesto.Zavedenie zberu je podľa Vinarčíka otázkou niekoľkých mesiacov.dodal. Čo budú môcť obyvatelia do nádob odhadzovať a naopak, aký odpad do nádob nepatrí, samospráva zadefinovala aj vo všeobecne záväznom nariadení. Nevhodné sú podľa Vinarčíka napríklad tekuté zložky kuchynského odpadu ako napríklad polievky a omáčky.Na revitalizáciu vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod vŕšky chce mesto Žiar nad Hronom získať dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu. Podanie žiadosti a tiež prípadné spolufinancovanie projektu schválili žiarski poslanci na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva.Podľa samosprávy sa revitalizáciou vnútroblokov podstatne zvýši atraktivita vnútorných dvorov a záujem o voľnočasové aktivity. Projekt počíta so sanáciou súčasných chodníkov a vybudovaním nových, doplnením a regeneráciou zelene a trávnatých plôch. Vo vnútrobloku by mali pribudnúť v súčasnosti chýbajúci mobiliár, herné prvky pre deti a mládež.Celkové oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na 500.000 eur, vlastné zdroje mesta na 25.000 eur. Ak bude mesto so žiadosťou úspešné, projekt sa bude realizovať v rokoch 2018 až 2019. Dĺžku trvania projektu vrátane realizácie verejného obstarávania odhaduje samospráva na 18 mesiacov.