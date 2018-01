V žiarskej pôrodnici vlani stúpol počet pôrodov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 11. januára (TASR) - Pôrodnicu v Žiari nad Hronom si na príchod svojho bábätka vlani vybralo o 105 rodičiek viac, ako v roku 2016. V nemocnici, ktorá patrí do siete Svet zdravia, sa v roku 2017 uskutočnilo spolu 753 pôrodov. V predošlom roku 2016 ich bolo 648."Minulý rok sa v Žiari nad Hronom narodil rovnaký počet chlapcov ako dievčat - 378. Spomedzi novorodencov, ktorí prišli na svet v žiarskej nemocnici, si dve mamičky odniesli domov dvojičky a jedno bábätko sa narodilo doma," informovala Jana Fedáková, špecialistka pre komunikáciu Sveta zdravia, a.s.Medzi najčastejšie dievčenské mená, ktoré rodičia vlani dávali svojim najmenším, patrili Ema, Sofia a Hana. U chlapcov dominovali mená Samuel, Tomáš a Matúš.Žiarska pôrodnica minulý rok prešla podľa Fedákovej niekoľkými zmenami. Pribudla v nej nová polohovateľná pôrodná posteľ a nemocnica zrekonštruovala dve miestnosti na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Vytvorila z nich jednolôžkové nadštandardné izby, ktoré majú zvýšiť komfort pre mamičky.V žiarskej nemocnici si mamičky môžu od minulého roka spolu s lekárskym tímom naplánovať, ako presne bude ich pôrod vyzerať, a to od prijatia do nemocnice po starostlivosť o novorodenca. Pôrodnica sa totiž stala súčasťou projektu Moja pôrodnica, v rámci ktorého sieť nemocníc Svet zdravia zavádza do praxe individuálny pôrodný plán. Pôrodnica tiež uplatňuje bonding, teda položenie nahého dieťaťa na nahé brucho matky ihneď po pôrode.