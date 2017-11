V Žiline otvorili Centrum technickej podpory

Žilinská univerzita Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 2. novembra (TASR) – Žilinská univerzita (ŽU) v Žiline a spoločnosť ON Semiconductor otvorili vo štvrtok na pôde ŽU externé pracovisko Centra technickej podpory (CTP) spoločnosti ON Semiconductor, zamerané na technickú podporu a výskumné projekty v oblasti mikroelektroniky.povedal dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU Pavol Špánik.Prítomnosť CTP na univerzite má prehlbovať odborné znalosti v oblasti komplexných integrovaných obvodov a aplikačných riešení ON Semiconductor, podporovať štúdium a zvýšiť príťažlivosť technických študijných programov Elektrotechnickej fakulty ŽU.podotkol dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU.uviedol viceprezident spoločnosti ON Semiconductor Tony Roybal.Podľa Petra Jurčíka z ON Semiconductor Slovakia doteraz pôsobila spoločnosť v Piešťanoch a v Bratislave nedávno otvorila nové dizajn centrum.dodal Jurčík.