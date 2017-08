V Žiline to s duálnym vzdelávaním vedia

Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Žilina 9. augusta (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) je spomedzi všetkých krajov na Slovensku najúspešnejší v zavádzaní systému duálneho vzdelávania do praxe. Prvenstvo si podľa prognóz udrží nielen od septembra tohto roka, ale aj v nasledujúcom školskom roku 2018/2019. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Lenka Záteková.uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.Podotkol, že počet zapojených detí sa každoročne zvyšuje.zdôraznil Blanár.Riaditeľka odboru školstva Úradu ŽSK Eva Rovňanová doplnila, že na začiatku spolupracovalo so strednými školami v systéme len sedem zamestnávateľov, dnes ich je 24.podotkla Rovňanová s tým, že do duálneho vzdelávania sa od septembra zapojí 25 odborov. Najviac zaplnených učebných miest je v odboroch zameraných na strojárstvo, elektromechaniku či telekomunikácie.dodal Blanár.