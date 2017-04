V žilinskej MHD budú cestovať bezplatne aj ťažko zdravotne postihnutí

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Žilina 24. apríla (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline schválili dnes bezplatné cestovanie v mestskej hromadnej doprave (MHD) pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) od 1. júna 2017." povedal primátor Žiliny Igor Choma.Žiaci do 14 rokov cestujú v žilinskej MHD bezplatne od 1. februára 2017, pre študentov riadneho denného štúdia do 26 rokov by malo byť cestovanie bezplatné od 1. septembra 2017. Od roku 2014 cestujú žilinskou MHD bezplatne občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline a od roku 2015 k nim pribudli občania od 62 do 69 rokov. "" doplnil žilinský primátor.Podľa schváleného materiálu je celkový dosah na tržby Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ) vo výške zhruba 23.405 eur. "" uvádza v materiáli MsZ.