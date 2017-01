V žilinskom hniezde záchrany našli takmer po roku ďalšieho novorodenca

Ilustračné foto. Foto: TASR / TASR – František Iván Foto: TASR / TASR – František Iván

Žilina 31. januára (TASR) – V žilinskom hniezde záchrany našli v pondelok (30. 1.) podvečer novorodenca. Romanka vážila 3800 gramov a merala 50 centimetrov. TASR o tom informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Viera Jurčiová.informoval lekár novorodeneckého oddelenia žilinskej fakultnej nemocnice Michal Jánoš.Romanka je v poradí ôsme bábätko, ktoré do hniezda záchrany v Žiline odložili. Naposledy to bolo 29. februára 2016. Žilinské hniezdo záchrany otvorili 15. decembra 2004. Prvé dieťa v ňom našli 4. septembra 2005. Matka sa po odloženého chlapčeka vrátila do nemocnice po troch dňoch.