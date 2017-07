V Žilinskom kraji môže vzniknúť takmer 6000 pracovných miest

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 18. júla (TASR) - Podľa údajov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) by v Žilinskom kraji mohlo v budúcnosti vzniknúť takmer 6000 nových pracovných miest predovšetkým v oblasti automobilového, IT či elektrotechnického priemyslu. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Lenka Záteková.uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.Najväčšou výhodou kraja je podľa neho poloha.skonštatoval s tým, že len v minulom roku tu agentúra SARIO uzatvorila ďalšie dva investičné projekty s Mondi SCP Ružomberok a Franke Kitchen v Strečne, ktoré by mali priniesť investície vo výške 337,6 milióna eur a približne 330 pracovných miest.priblížil predseda ŽSK. Pre lepšiu životnú úroveň obyvateľov je podľa jeho ďalších slov potrebné naďalej otvárať dvere novým investorom, ktorí prinášajú rozvoj, modernizácie a predovšetkým prácu v regiónoch.Príťažlivé sú pre investorov v ŽSK tiež priemyselné parky a oblasti v Bytči, Krásne nad Kysucou, Gbeľanoch, Košťanoch nad Turcom, Kysuckom Novom Meste či Žiline, kde pravidelne prebiehajú obhliadky pre potenciálnych investorov, dodal Blanár.