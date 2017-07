V Žilinskom kraji zrekonštruujú do konca prázdnin deväť internátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Žilina 26. júla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zrekonštruuje do konca letných prázdnin deväť internátov stredných škôl vo svojej pôsobnosti. Do obnovy investuje približne 3,4 milióna eur. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa ŽSK Lenka Záteková.uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Presná výška investície bude jasná až po skončení verejných obstarávaní. Blanár ale predpokladá, že ceny budú o niečo nižšie, ako na tento účel vyčlenili v rozpočte.Doplnil, že pripravená je obnova školského internátu Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste, ktorá síce presiahne do obdobia nového školského roka, no študentov obmedzí len stavebný ruch počas úpravy a zateplenia budovy či výmeny podláh.vysvetlil predseda ŽSK.V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa zateplenia a výmeny okien v školskom internáte v Ružomberku. ŽSK plánuje v najbližších týždňoch vyhlásiť aj ďalšie súťaže na modernizáciu ubytovacích zariadení pre študentov.V areáli Dopravnej akadémie v Žiline pribudne na internáte nadstavba, ktorou nielen vyrieši havarijný stav strechy, ale taktiež rozšíria priestory.vymenoval Blanár.