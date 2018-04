V Žitavskom luhu hniezdi chriašť bodkovaný či kačica chrapačka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Maňa 23. apríla (TASR) – Chránené vtáčie územie Žitavský luh v katastrálnom území obce Maňa v okrese Nové Zámky patrí k vyhľadávaným turistickým lokalitám.informoval starosta Mane Igor Sádovský.Lokalita má nielen národný, ale aj medzinárodný význam.skonštatoval Sádovský.Chránené vtáčie územie Žitavský luh, známe aj ako Gedrianske lúky, bolo vyhlásené na rozlohe 155,40 hektára vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov vtákov chriašťa bodkovaného, kačice chrapačky a kane močiarnej, zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.Chriašť bodkovaný je tajomne žijúci sťahovavý druh, ktorý žije v močiaroch a na zaplavených lúkach. Prezradí sa svojím hlasom, ktorý znie ako švihanie bičom. Žitavský luh patrí medzi tri najvýznamnejšie hniezdiská na Slovensku, pričom na juhozápadnom Slovensku je posledným zachovaným hniezdiskom druhu.Kačica chrapačka, malý druh migrujúcej kačice, odlieta na zimu do Afriky. Obýva zaplavené porasty lúk a močiarov so striedajúcou sa otvorenou vodnou plochou. Žitavský luh predstavuje jedno z posledných potvrdených hniezdisk na Slovensku.Kaňa močiarna hniezdi v močiaroch, kde si stavia hniezda. Na území Žitavského luhu hniezdi tri až šesť párov. Na zimu odlieta do Afriky. Pred odletom sa na Žitavskom luhu zhromažďujú kane na spoločné nocovanie v počte desiatok jedincov.