V zonácii Tatranského národného parku sa očakáva na budúci rok posun

Bratislava 31. decembra (TASR) - V zonácii Tatranského národného parku (TANAP) by mohol na budúci rok nastať reálny posun. Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) verí, že sa podarí predstaviť návrh novej zonácie.skonštatoval v rozhovore pre TASR šéf envirorezortu.Priblížil, že prípravy zonácie komplikuje napríklad spor o spôsob výpočtu náhrad pre súkromných vlastníkov chránených území za obmedzenie hospodárenia. Jeden pohľad má štát, iný vlastníci. S majiteľmi sa podľa Sólymosa rokuje, ale v niektorých prípadoch má dohodu viacerých blokovať nesúhlas jednotlivcov. Napriek tomu Sólymos verí, že sa nová zonácia Tatier podarí presadiť.Novú zonáciu sa pokúsil prijať už prvý kabinet Roberta Fica (Smer-SD). Proti návrhu sa však zdvihla vlna kritiky. Práce na zonácii sa opäť rozbehli po obnovení envirorezortu počas pôsobenia kabinetu Ivety Radičovej (ex SDKÚ-DS), exminister József Nagy (Most-Híd) však po páde vlády v roku 2012 oznámil, že túto otázku bude musieť doriešiť nová garnitúra. Nepodarilo sa to nakoniec ani tej a zonáciu nedokončil ani Sólymosov predchodca Peter Žiga (Smer-SD).Legislatívny rámec pre zonáciu dala novela zákona o ochrane prírody z roku 2007. Podľa platnej legislatívy bola zonácia schválená iba v Pieninskom národnom parku a Národnom parku Slovenský raj.