V ZOO Bratislava operovali vlka eurázijského

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) – V ZOO Bratislava operovali vo štvrtok (6.7.) vlka eurázijského, ktorý bol spolu s ďalšími troma vlkmi dovezený na konci mája zo Španielska do nového výbehu. Zvieraťu totiž uviazla v panvovej kosti kovová časť imobilizačnej strely. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava Michaela Ferenčuchová.Po otvorení nového výbehu pre vlkov eurázijských (Canis lupus lupus) v bratislavskej ZOO koncom apríla, doviezli k pôvodnej svorke štyroch vlkov zo Španielska. "Vlky bolo potrebné pred transportom do našej ZOO imobilizovať. Počas imobilizácie došlo k nehode a kovová časť imobilizačnej strely uviazla v panvovej kosti jedného z vlkov (Pontosa)," priblížila Ferenčuchová.Nakoľko bol celý transport vo veľkom časovom sklze, extrakciu kovovej časti vykonal po prevoze Pontosa do ZOO Bratislava veterinárny lekár Andrej Barta. Samotná príprava zvieraťa, priebeh operácie aj následné preberanie z narkózy prebehli bez komplikácií. "Pontosa sme po niekoľkých hodinách po operácii vypustili do svorky, kde sa teší dobrému zdraviu," podotkla Ferenčuchová.