V zozname zakázaných webov je 190 stránok

Bratislava 25. mája (TASR) - Za uplynulé dva týždne pribudli do zoznamu zakázaných webových sídiel ďalšie stránky. Zoznam v súčasnosti obsahuje 190 webstránok. Finančná správa z neho vyradila 25 subjektov, keďže svoju činnosť už ukončili.Zamestnanci finančnej správy podnikli náležité opatrenia už voči 381 webovým sídlam, pričom 11 subjektov prestalo poskytovať službu ešte pred oficiálnym zaslaním výzvy. Subjekty, ktorým bola zaslaná oficiálna výzva, majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom na základe výzvy tak urobilo 144 z nich. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 73 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom.Kontrola nelegálneho hazardu sa dostala do kompetencie finančnej správy na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v júli minulého roku. Vtedy sa v ňom nachádzalo iba 10 webstránok.TASR informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.