V Zuberci sa začali Podroháčske slávnosti. Vystúpia súbory z 5 krajín

Na archívnej snímke medzinárodný folklórny festival Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zuberec 5. augusta (TASR) – Krojovaný sprievod súborov z Múzea oravskej dediny do amfiteátra dnes oficiálne otvoril 42. Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci, na ktorých sa do nedele 6. augusta predstaví vyše tisíc účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Bieloruska, Turecka a Gruzínska.Podľa riaditeľa Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne Miroslava Žabenského prilákajú slávnosti do areálu amfiteátra v Zuberci – Brestovej a Múzea oravskej dediny každoročne tisícky návštevníkov.podotkol Žabenský.zdôraznil riaditeľ OKS v Dolnom Kubíne.Doplnil, že polstoročnici Múzea oravskej dediny sú venované viaceré programy, a tiež výstava, ktorá mapuje život múzea za uplynulých 50 rokov.dodal Žabenský.