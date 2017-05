V Župkove rozširujú kapacitu materskej a základnej školy prístavbou

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Župkov 6. mája (TASR) - Zvýšiť kapacitu materskej, ale i základnej školy sa samospráva v Župkove rozhodla vyriešiť prístavbou. V areáli budovy, kde sídli základná aj materská škola, sa tak aktuálne pracuje na nových triedach.podotkol starosta Ján Tomáš. Ako priblížil, ide o prístavbu k traktu, v ktorom sídli materská škola. Prístavba vyjde obec na 84.000 eur, 60.000 eur zaplatí obec z úveru, zvyšných 24.000 z vlastných zdrojov.V nových priestoroch okrem triedy pre škôlkarov pribudne aj trieda pre školákov, jej interiér dokončia neskôr.vysvetlil Tomáš.Súčasná priestorová kapacita materskej školy je 14 detí, po novom by to malo byť 24 detí. S prácami začali podľa starostu v apríli, prístavba by mala byť ukončená do začiatku nasledujúceho školského roka.dodal Tomáš. Novú triedu pre školákov by chceli dokončiť do konca tohto kalendárneho roka.