V ZUŠ vo Fiľakove sa začína výučba maďarskej ľudovej hudby

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Fiľakovo 27. mája (TASR) – Výučba tradičnej maďarskej ľudovej hudby, ktorá je doteraz na Slovensku len zriedkavá, odštartovala v týchto dňoch na Základnej umeleckej škole vo Fiľakove na juhu okresu Lučenec. Umožnil to projekt občianskeho združenia (OZ) Živá tradícia, pričom výučba by sa mala postupne rozšíriť aj do iných obcí južného Slovenska.povedal na margo výučby Norbert Varga, odborný referent OZ Živá tradícia.Ako ďalej vysvetlil, v aktuálnej prvej fáze projektu budú deti učiť hru na sláčikových nástrojoch.prisľúbil Varga.Zaujímavosťou je podľa jeho slov auditívna forma výučby, v rámci ktorej sa deti učia bez nôt.dodal.