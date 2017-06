Václav Mika: Pri voľbe generálneho riaditeľa RTVS zvíťazila politika

Václav Mika, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) – V parlamente zvíťazila politika, neprebudil som sa zo zlého sna ani v ňom nežijem, ja žijem v realite. Aj týmito slovami komentoval utorkovú (20. 6.) voľbu generálneho riaditeľa RTVS jej súčasný šéf Václav Mika na dnešnom stretnutí s médiami v Bratislave.Celkovú atmosféru v televízii a rozhlase i tú vlastnú označil za veľmi dobrú.doplnil s tým, že plánuje urobiť ešte ďalšiu tlačovú konferenciu tesne pred ukončením mandátu, kde chce vykonať odpočet činností RTVS.vyhlásil stále aktuálny šéf verejnoprávneho rozhlasu a televízie.Podľa neho sa téma RTVS stala jednou z hlavných mediálnych a spoločenských tém.konštatoval a ocenil tiež podporu širokej a najmä odbornej verejnosti.Miku teší, že v posledných dňoch sa zmobilizovalo úsilie kreatívneho audiovizuálneho priemyslu.doplnil a k podpore širokej verejnosti poznamenal:Po slovách vďaky objasnil, čo ho na celej voľbe generálneho riaditeľa RTVS vyrušovalo. Mali to byť napríklad výroky 'Mika nerozbije koalíciu' či 'Mika verzus Fico, Danko, Bugár'. Podľa Miku sa pri voľbe zabudlo na RTVS ako obrovský fenomén kvalitných profesionálov a tiež verejnosť.podčiarkol s tým, že nie je prekvapený, pretože išlo o voľbu v parlamente:Mika priznal, že jeho nástupca Jaroslav Rezník, ktorý nastúpi do RTVS 2. augusta, ma veľmi silný mandát.konštatoval a ďalej pripomenul svoje vyhlásenie, že keby dostal hlasy od istého politického subjektu, s ktorým má minimálne hodnotového prieniky, zvažoval by, či v mandáte môže pokračovať.Hodnotiť svojho súpera v druhom kole voľby však Mika odmietol.Mika tiež zdôraznil, že v záujme zlepšenia šancí na úspech v parlamentnom hlasovaní nebol ochotný robiť kompromisy.vyhlásil šéf RTVS.Reagoval tiež na dnešnú tlačovú konferenciu ministra kultúry SR.uviedol Mika na margo šéfa rezortu kultúry s tým, že jeho vyjadrenia majú byť chápané ako slová vďaky.