Václav o SOPK v Trenčíne:Platí,že obchod predbieha nezmyselnú politiku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 2. júna (TASR) – Trenčianska regionálna komora (TRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) patrila od svojho vzniku medzi najaktívnejšie regionálne zložky SOPK na Slovensku. Už krátko po vzniku centrálnej SOPK (1992) sa začala TRK SOPK odvetvovo špecializovať a zameriavať na konkrétnu pomoc firmám v trenčianskom regióne.Podľa riaditeľa TRK SOPK Jána Václava komora vznikla v období, keď na Slovenku nebol internet a informácie a kontakty neboli každému dostupné tak, ako je tomu teraz. Prvoradou úlohou komory bolo pomáhať firmám pri aktivitách, ktoré by im napomohli k podnikaniu - vzdelávacie aktivity, odborné konzultácie, prezentácie firiem v zahraničí, tvorba kvalitnej databázy, aby firmy, keď sa stanú členmi SOPK, mali v tejto stavovskej inštitúcii podporu a pomoc.skonštatoval Václav.Dohody o spolupráci otvárali podľa neho dvere podnikateľským subjektom na trhy a TRK SOPK mala možnosť zorganizovať mnohé misie a vzdelávacie aktivity pre manažérov. Vyvrcholením aktivít trenčianskej SOPK pod vedením prvého riaditeľa Františka Dobrodenku bolo Technologické fórum UNIDO Techmart v roku 1996, ktoré predbehlo svoju dobu.zdôraznil riaditeľ trenčianskej komory.Dodal, že v Trenčíne bola komora vždy pokroková. Prvé predstavenstvo regionálnej komory bolo zložené z reprezentantov firiem podľa druhu priemyslu a časti regiónu, a tak boli položené pevné základy Regionálnej komory v Trenčíne. Tento princíp je uplatňovaný dodnes. TRK SOPK má vo svojej pôsobnosti tri sekcie - sekciu textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, sekciu výrobných strojov a náradia a sekciu dodávateľov investičných celkov.zdôraznil predseda trenčianskej SOPK.Prirodzenou činnosťou TRK SOPK je podľa neho organizovanie misií do a zo zahraničia. Komora sa popri spolupráci s bilaterálnymi obchodnými komorami zapojila do siete Enterprise Europe Network, ktorá je novou generáciou pre organizovanie podujatí v najrôznejších oblastiach v EÚ a v tretích krajinách.Prelomový prístup k otvorenému zdieľaniu informácií a spolupráci sa naplno rozvinul so Slovenským plastikárskym klastrom a Združením pre rozvoj Hornej Nitry. Vďaka tejto spolupráci sa úspešne realizovala misia firiem na výstavy v Nemecku, Rumunsku, Ukrajine, ale aj obchodné misie podnikateľov z Číny a Maďarska na Slovensku.