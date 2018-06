Václav Postránecký bojuje s vážnou chorobou, požiadal médiá o rešpektovanie jeho súkromia

Václav Postránecký



Začínal kariéru v Slováckom divadle v Uherskom Hradišti.



Neskôr pôsobil v Štátnom divadle v Brne a v Mestských divadlách pražských, pričom od roku 1979 je členom Národního divadla.



Televízni diváci a diváčky ho môžu poznať najmä vďaka seriálom 30 případů majora Zemana (1974 - 1979), Cirkus Humberto (1988), Létající Čestmír (1988), Bylo nás pět (1994), Četnické humoresky (1997 - 2007), Náves (2006) či Vinaři (2014 - 2015).



Hral tiež v jednom z najobľúbenejších českých filmov S tebou mě baví svět (1982) a v snímkach Jak se budí princezny (1977), Černí baroni (1992), Konto separato (1996), Jak se krotí krokodýli (2006), Líbáš jako Bůh (2009), Hranaři (2011), Dočkáme sa Ježiška? (2013), Strašidlá (2016), Bezva ženská na krku (2016) či Bajkeri (2017).



PRAHA 1. júna (WebNoviny.sk) - Český herec Václav Postránecký oznámil, že bojuje s vážnou chorobou. "Vážení a milí, v živote každého z nás nastávajú rôzne momenty a rôzne obdobia. V tom svojom práve prežívam zásadnú etapu, keď sa snažím vrátiť svoje telo za pomoci tímu lekárov do bežnej kondície. Je ale len na mne, aby som sa k celej veci postavil statočne a čelil tomu bez strachu, najlepšie, ako dokážem," uviedol 74-rodák z Prahy pre televíziu Prima.Ako uviedol, nechce sa vyhýbať verejnému záujmu, ale chcel by mať teraz súkromie. "Súčasnú situáciu beriem ako novú výzvu a príležitosť. Nechcem sa skrývať ani sa strániť verejného záujmu, ale verím, že pochopíte, že chcem nové sily naberať hlavne v súkromí a so svojimi najbližšími. V niektorých situáciách sú ďalšie slová zbytočné a rozoberanie detailov nežiaduce.Veľmi si vážim vašu podporu a zároveň prosím o rešpektovanie môjho súkromia a uvítam, ak bude v najbližšej dobe mediálny záujem o moju osobu obmedzený na minimum. Ďakujem za pochopenie a teším sa skoré stretnutie," dodal umelec. Herec okrem iného prezradil, že naďalej pracuje. V televízii Prima pokračuje v nakrúcaní relácie Receptář Prima nápadů a nakrúca aj nový seriál. Podľa denníka Blesk herec v polovici mája podstúpil operáciu brucha.Informácie pochádzajú z wrebstránky www.idnes.cz a archívu agentúry SITA.