Václavovi Klausovi mladšiemu nevyšlo ani druhé manželstvo

Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 25. októbra (TASR) - Václav Klaus mladší sa po piatich rokoch rozhodol ukončiť manželstvo so svojou ženou Luciou. Pre politika je to už druhý rozvod. Dvojica má spolu štvorročnú dcéru Elišku." povedal syn bývalého českého prezidenta, ktorého v stredu citoval spravodajský server Novinky.cz. Podľa vlastných slov vzťah skončil tento rok v júni a vraj už vyčerpal všetky možnosti slušného a spravodlivého rozchodu; preto podal žiadosť o rozvod.Predpokladá, že kvôli starostlivosti o dcéru i delenie majetku celá vec nemusí prebehnúť úplne hladko. Klaus mladší (48) sa s Luciou Hřebačkovou (32) oženil v roku 2013 po dvojročnej známosti. Pol roka po svadbe sa im narodila dcéra.povedal v roku 2011 o zoznámení sa so svojou neskoršou druhou manželkou.Klaus mladší sa prvýkrát oženil v roku rok 1995, keď si zobral Kamilu Pojslovú (45). Exmanželia majú spolu tri deti - dcéru Kateřinu (17) a synov Vojtěcha (19) a Jakuba (14). Rozviedli sa v roku 2012, ale v tom čase už dva roky žili oddelene.