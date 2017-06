Väčšina českých podnikateľov rýchle zavedenie eura nechce

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 11. júna (TASR) - Vyše tri štvrtiny českých firiem (76 %) nie je presvedčených, že otázka prijatia eura v Česku je natoľko aktuálna, aby budúca vláda hneď od začiatku svojho mandátu stanovila pevný budúci termín na jeho prijatie. Potvrdila to blesková anketa medzi podnikateľmi, ktorú uskutočnila Hospodářská komora ČR (HK) na vzorke viac než 300 firiem naprieč republikou.Proti rýchlemu zavedeniu eura je z politických strán najmä ODS. So spoločnou menou by sa neponáhľalo ani hnutie ANO. Na druhej strane, ČSSD chce, aby Česko do mechanizmu výmenných kurzov ERM II, ktorý je predstupňom na zavedenie jednotnej meny, vstúpilo čo najrýchlejšie. Euro chcú zaviesť aj KDU-ČSL, hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) a TOP 09.Mnohí podnikatelia by sa však neponáhľali.poznamenal prezident HK Vladimír Dlouhý.Pre firmy by mohlo byť prijatie eura výhodné, pretože by sa im znížili transakčné náklady a nemuseli by sa okrem toho zabezpečovať proti kurzovým zmenám.dodal Dlouhý.