Väčšina firiem vníma GDPR ako príležitosť na posilnenie ochrany a zabezpečenia dát

Problémy a výhody GDPR

Väčšina firiem sa podľa výsledkov štúdie snaží vyhovieť novým nariadeniam tým, že si teraz vyberá lepšie, aké údaje zhromažďuje a spravuje. 70% z nich sa pred uplynutím lehoty na súlad s predpisom niektorých dát dokonca zbavilo.GDPR vzbudilo veľkú pozornosť aj u spotrebiteľov, pretože aj tých čoraz viac zaujíma, ako firmy ich osobné údaje spravujú. Podľa iného prieskumu medzi 10 000 spotrebiteľmi, ktorý pre spoločnosť IBM uskutočnila organizácia Harris Poll, iba 20% amerických zákazníkov verí, že firmy, s ktorými sú v kontakte, zachovávajú súkromie nimi poskytnutých údajov.Spoločnosť IBM sa zamerala na viac ako 1 500 manažérov z celého sveta, ktorí mali súlad s GDPR na starosti. Výsledky ukazujú, že spoločnosti vnímajú GDPR ako príležitosť na posilnenie dôvery svojich zákazníkov a spustenie inovácií:84% z nich verí, že dôkaz o súlade s GDPR bude považovať verejnosť za pozitívnu konkurenčnú výhodu76% z nich uviedlo, že GDPR posilní dôveryhodnosť vzťahov yo strany zákazníkov a prinesie im nové obchodné príležitostiNapriek tomu ale iba 36% respondentov uviedlo, že k dátumu účinnosti (25. mája 2018) dosiahli plnú zhodu s nariadením„Účinnosť GDPR bude mať výrazný vplyv na obchodné modely naprieč všetkými oblasťami, a to ďaleko za hranicami EÚ," hovorí technická riaditeľka divízie IBM Security spoločnosti IBM Cindy Compertová. „GDPR začala platiť v čase, keď medzi spotrebiteľmi vládne veľká nedôvera v schopnosti firiem chrániť ich osobné údaje. Aby sa firmy mohli so všetkými týmito aspektmi vysporiadať, museli úplne zmeniť svoj prístup k ochrane údajov a začať pracovať na získavaní dôvery zákazníkov. Práve táto dôvera je totiž pre ekonomiku založenú na dátach nevyhnutnosťou. "GDPR vedie k zníženiu objemu zhromažďovaných a uložených údajov. Firmy tiež podľa výsledkov štúdie Institute for Business Value využívajú GDPR ako príležitosť na zjednodušenie spracovania údajov a zníženie ich celkového objemu. Pre mnohé z nich GDPR znamená výrazné zníženie množstva zhromaždených, uložených a zdieľaných údajov. Firmy podľa výsledkov štúdie v súvislosti s GDPR uskutočnili nasledujúce kroky:Jednou z kľúčových požiadaviek GDPR je povinnosť oznámiť úradu do 72 hodín porušenie zabezpečenia údajov. Štúdia Institute for Business Value však zistila, že iba 31% podnikov v súvislosti s plnením tejto požiadavky prehodnotilo alebo zmenilo svoje plány a reakcie na incidenty, takže na tento bod v rámci prípravy GDPR viac menej pozabudli.79% respondentov uviedlo, že sú pripravení na konsolidáciu údajov a zabezpečenie ich presnosti74% z nich ďalej uviedlo, že pri nových produktoch a službách plne uplatňujú prístup "bezpečnosť a súkromie už v štádiu návrhu", alebo že bezpečnosti a ochrane údajov prikladajú náležitú dôležitosť počas celého procesu ich navrhovaniaVýskum uskutočený organizáciami Institute for Business Value (IBV) spoločnosti IBM a Oxford Economics prebiehala od februára do apríla 2018 v 34 krajinách. Dopytovaných bolo 1 500 manažérov zodpovedných za GDPR v 15 rôznych odvetviach.Viac informácií nájdete Tu Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje svojim klientom vo vyše 170 krajinách sveta široké portfólio inovatívnych produktov a služieb v oblasti informačných technológií. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s. r. o. bola založená 7. decembra 1992. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Klientské inovačné centrum, ktoré sa zameriava na poskytovanie IT služieb a podporné činnosti pri realizácii IT projektov. Je zároveň súčasťou globálnej siete klientskych inovačných centier IBM. Spoločnosť IBM Slovensko dodáva svojim zákazníkom integrované, flexibilné a efektívne riešenia, ktoré ponúka prostredníctvom širokej siete predajcov, ako aj obchodných partnerov.