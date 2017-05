Väčšina Francúzov je spokojná s novou vládou, Macronova podpora rastie

Na snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. mája (TASR) - Väčšina Francúzov je spokojná so zložením novej vlády premiéra Édouarda Philippa. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý si dala urobiť a jeho výsledky dnes zverejnila francúzska spravodajská televízia BFMTV.Podľa prieskumu 54 percent respondentov verí, že nová vláda bude pracovať efektívne. Približne rovnaký počet z nich je presvedčených, že vládny kabinet splní sľuby o obnove Francúzska, ktorú počas svojej predvolebnej kampane avizoval novozvolený prezident Emmanuel Macron.Kým prívrženci vládnych strán sú k fungovaniu a úspešnosti novej vlády skôr optimistickí, väčšina voličov ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (FI) a ešte viac (75 percent) prívržencov nacionalistického Národného frontu (FN) je skôr pesimistická a domnieva sa, že Philippova vláda nebude schopná vyriešiť problémy Francúzska.Zloženie novej francúzskej vlády oznámili v stredu. Pozostáva z 22 členov: 18 ministrov a štyroch štátnych tajomníkov, je v nej 11 žien a 11 mužov. Polovica členov vlády doteraz v politike nepôsobila, angažovali sa skôr v občianskej spoločnosti.Jediným členom bývalej socialistickej vlády, ktorého Philippe povolal do svojho tímu, je exminister obrany Jean-Yves Le Drian zastávajúci teraz post ministra pre Európu a zahraničné veci. V rezorte obrany ho vystriedala Sylvie Goulardová.Funkciu ministra ekonomiky Philippe zveril svojmu spolustraníkovi zo strany Republikáni (LR) Brunovi Le Mairovi, ktorý vlani v novembri, keď sa v primárkach rozhodovalo o kandidátovi LR pre prezidentské voľby, obsadil štvrté miesto.Ministrom vnútra je Gérard Collomb, socialistický starosta Lyonu. Vo Francúzsku stále platí výnimočný stav vyhlásený po smrtiacich teroristických útokoch z uplynulých dvoch rokov.Prvé zasadnutie novej vlády sa uskutoční dnes v Paríži, dodala agentúra Reuters.V súvislosti s parlamentnými voľbami dnes premiér Philippe vo vysielaní rozhlasovej stanice France Inter potvrdil platnosť pravidla, že nebude možné, aby ministri kumulovali poslanecký mandát s výkonom funkcie člena vlády.vyhlásil. France Inter dodala, že o poslanecký mandát sa chce uchádzať šesť členov novovytvorenej vlády.Philippe súčasne odmietol tvrdenia, že vláda bola vytvorená, aby pred parlamentnými voľbami robila kampaň Macronovmu hnutiu.uviedol. Pripustil, že konanie parlamentných volieb je zásadnou vecou, ale vyhlásil, že úlohou vlády je pripraviť obnovu Francúzska a následne spustiť reformné projekty.Nesúhlasil ani s kritikou, že vo vláde - na rozdiel od Macronových vyhlásení - nie je zachovaná rodová rovnosť. Poukázal na to, že ženy v jeho vláde budú viesť ministerstvá s náročnou agendou.Najnovší prieskum verejnej mienky, vykonaný inštitútom Harris, naznačuje nárast sympatií k Macronovej novej centristickej strane Republika vpred!, čo by mohlo znamenať, že v júnových parlamentných voľbách by mohla získať dostatok hlasov v parlamente a tým aj podporu pre svoje reformné plány.