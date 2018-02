Väčšina Grékov je podľa prieskumov proti kompromisu so Skopje

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény/Skopje 5. februára (TASR) - Emócie, ktoré vyvoláva v Grécku pretrvávajúci grécko-macedónsky spor o názov postjuhoslovanskej republiky, neutíchajú.Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Pulse sa 59 percent respondentov vyslovilo proti kompromisným alternatívam názvu susednej krajiny ako napríklad Nové Macedónsko, Severné Macedónsko alebo Macedónsko (Skopje). Iba 35 percent opýtaných by uprednostnilo niektorý z týchto variantov.Takmer tri štvrtiny Grékov (72 percent) považujú pritom túto otázku za dôležitú.Zhruba 34 percent oslovených občanov Grécka vyjadrilo názor, že najlepšie by spor s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko (FYROM), ako znie dočasný oficiálny názov krajiny, vyriešil líder gréckej konzervatívnej opozície Kiriakos Mitsotakis. Naopak, súčasnému ľavicovému premiérovi Alexisovi Tsiprasovi verí v súvislosti s riešením predmetného problému iba 24 percent respondentov.Podľa výsledkov iného prieskumu verejnej mienky inštitútu Eliamep odmieta kategoricky akýkoľvek názov s využitím termínu Macedónsko pre susednú krajinu 71,5 percenta Grékov a iba 22,5 percenta z nich by takéto riešenie akceptovalo.Viac ako polovica oslovených (56 percent) považuje prístup premiéra Tsiprasa k tejto problematiky za nesprávny; naopak súhlasí s ním iba 26,5 percenta.Predseda gréckej vlády sa počas uplynulého víkendu vyjadril, že fanatizmus a netolerancie neumožňujú riešenie veľkých zahraničnopolitických problémov. Premiér sa usiloval zjednotiť grécku politickú scénu pred rokovaniami s macedónskymi činiteľmi v Skopje.Naopak, opozičný líder Mitsotakis sa postavil za masy demonštrantov, ktoré počas víkendu vyšli nielen do ulíc Atén, ale aj ďalších miest, aby dali najavo svoj odmietavý postoj ku kompromisu s Macedónskom.vyhlásil po víkendovom stretnutí s Tsiprasom.Grécko podmieňuje zelenú Macedónsku pre vstup do Európskej únie i Severoatlantickej aliancie vyriešením sporu trvajúceho už viac ako štvrťstoročie. U mnohých Grékov vyvoláva prípadné použitie názvu Macedónsko identického s názvom gréckej provincie obavy z možných územných nárokov susednej krajiny.