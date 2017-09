Väčšina Juhokórejčanov sa neobáva, že KĽDR rozpúta vojnu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul/Washington 8. septembra (TASR) - Väčšina obyvateľov Južnej Kórey pochybuje o tom, že ich severný sused - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) - by mohol rozpútať vojnu. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonala spoločnosť Gallup Korea len niekoľko dní po nedeľňajšej jadrovej skúške KĽDR.Odborníci sa obávajú, že Severná Kórea sa približuje svojmu cieľu vyvinúť rakety schopné niesť jadrové hlavice, ktoré by mohli zasiahnuť i územie Spojených štátov, priblížila agentúra Reuters.Výsledky prieskumu však odhalili, že Juhokórejčania sa dnes boja vojny výrazne menej než v júni 2007, a síce deväť mesiacov po tom, ako KĽDR vykonala svoju vôbec prvú jadrovú skúšku. Dovedna 58 percent respondentov najnovšieho prieskumu považuje za úplne nepravdepodobné, že by KĽDR mohla vojnu vyvolať, a len 37 percent opýtaných takúto možnosť pripúšťa.V podobnom prieskume z roku 2007 naopak vojnu očakávalo 51 percent respondentov a neočakávalo 45 percent.KĽDR uplynulú nedeľu informovala o údajnom vykonaní úspešnej skúšky vodíkovej bomby, ktorá by mohla byť použitá v hlavici medzikontinentálnej balistickej strely schopnej zasiahnuť ciele v USA či dokonca v Európe. Pred týždňom Severná Kórea otestovala aj balistickú raketu, ktorá preletela ponad územie Japonska.Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že na vyriešenie situácie okolo KĽDR sú otvorené všetky možnosti, pričom do úvahy pripadá i vojenská intervencia. Zdôraznil však, že osobne by vojenské riešenie neuprednostnil. Pokiaľ by sa tak ale stalo, bol by to podľa Trumpa "pre Severnú Kóreu veľmi smutný deň".Členovia Trumpovej vlády však napriek prezidentovým opakovaným tvrdeniam ohľadne KĽDR, že teraz už nie je čas na reči, jasne naznačili, že dvere pre diplomatické riešenie sú stále otvorené, pripomenula ďalej agentúra Reuters.KĽDR tvrdí, že jadrové zbrane potrebuje, aby sa obránila pred agresiou Spojených štátov, ktorým zároveň pravidelne adresuje vyhrážky, že ich zničí. Južná Kórea a USA sú pritom ešte technicky stále vo vojne so Severnou Kóreou, keďže po konflikte v rokoch 1950-53 nebola podpísaná mierová zmluva, bojujúce strany uzavreli len prímerie.