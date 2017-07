Väčšina kúpalísk v okresoch Brezno a Bystrica Bystrica má povolenie

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica/Brezno 3. júla (TASR) – Hoci sa v okresoch Banská Bystrica a Brezno nenachádzajú prírodné kúpaliská, návštevníci majú možnosť využívať tie sezónne a vonkajšie bazény, ktoré počas letnej turistickej sezóny sprístupňujú prevádzkovatelia ubytovacích zariadení. Kladné rozhodnutie hygienikov dostanú len vtedy, ak splnia požiadavky na prevádzku a kvalita vody na kúpanie je vyhovujúca.Ako informovala vedúca odboru hygieny banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a zároveň hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre hygienu životného prostredia a zdravia Kvetoslava Koppová, v okrese Banská Bystrica evidujú sedem bazénov plus jazero na plážovom kúpalisku. RÚVZ zatiaľ vydal na základe žiadostí jeho prevádzkovateľa postupne tri súhlasné rozhodnutia na uvedenie do prevádzky. V okrese je ešte kúpalisko Strelníky, kde rovnako na základe žiadosti prevádzkovateľa vykonali štátny zdravotný dozor (ŠZD) a odobrali vzorky vody. Aj tam sú od júla pripravení začať.Podľa Koppovej v okrese Brezno evidujú šesť kúpalísk. Povolenie od hygienikov na spustenie prevádzky dostali dva vonkajšie bazény pri Penzióne Schweintaal v Braväcove, verejné kúpalisko v obci Jasenie, dva bazény letného kúpaliska v Podbrezovej a kúpalisko Aqua-Relax Lívia Brezno–Zadné Hálny.Vzorky vody odobraté z nadzemného vonkajšieho bazéna pri chate Limba a pri hoteli Biela Medvedica v Bystrej nespĺňali požiadavky na kvalitu vody, odbery tam zopakujú. Oba bazény by mali spustiť do prevádzky 8. júla.konštatovala Koppová.