Väčšina ľudí si nevie predstaviť byť v jednej firme viac ako 5 rokov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - Presne 57.719 respondentov v 12 štátoch Európy odpovedalo na otázku - ako dlho sa oplatí byť lojálny voči svojmu zamestnávateľovi - v rámci prieskumu portálu Paylab.com, ktorý zastrešuje platové portály v jednotlivých krajinách sveta.Výsledky ukázali, že väčšina ľudí si nevie predstaviť pôsobenie v jednej firme viac ako 5 rokov. Medzi respondentmi bolo aj vyše 10.000 Slovákov, ktorí odpovedali prostredníctvom mzdového portálu Platy.sk. Prieskum ukázal, že väčšina zamestnancov považuje túto hranicu za svoje maximum v jednej firme.Najväčšia skupina respondentov, teda 39 %, preferuje obdobie 3 až 5 rokov u jedného zamestnávateľa. Dlhšia lojálnosť už taká atraktívna podľa ľudí nie je. Viac ako 10 rokov v jednej firme napríklad preferuje necelých 28 % ľudí.Ukazuje sa, že preferencie sa menia dobou a nástupom novej generácie na trh práce. Zaujímavosťou však je, že medzi respondentmi sa ešte stále našli aj ľudia, ktorí volia jedného zamestnávateľa na celý život. Takúto možnosť si vybralo 8,5 % respondentov. Prieskum sledoval aj najmladších zamestnancov na trhu práce.Ukázalo sa, že rozdiely už je možné vnímať aj medzi Generáciou Y (ročník narodenia 1980 a 1995) a Generáciou Z (od 1996), čo ešte len vstupuje na trh práce. Zamestnanci, ktorých možno zaradiť medzi Generáciu Z, majú totiž tendenciu častejšie zvažovať kariérne výzvy a hľadať uplatnenie v iných firmách.Obdobie 3 až 5 rokov však bolo najčastejšou odpoveďou pri oboch spomínaných skupinách zamestnancov. Kým pri Generácii Y išlo o 41 % respondentov, v prípade Generácie Z volilo ideálnu dobu 3 až 5 rokov až 49 % ľudí.Pri pohľade na to, ako dlho respondenti pracujú u terajšieho zamestnávateľa platí, že lojálnych zamestnancov, ktorí aktuálne pracujú pre jednu firmu dlhšie ako 5 rokov, je na pracovnom trhu menšina - iba 27,5 %. Najväčšou skupinou boli ľudia, ktorí sú zamestnaní nie dlhšie ako 2 roky.Spomedzi sledovaných krajín, kde sa prieskum realizoval, najviac lojálnych zamestnancov, ktorí pre zamestnávateľa aktuálne pracujú dlhšie ako 5 rokov, je vo Fínsku, Slovinsku a v Poľsku. Naopak, v súčasnosti sa ukazuje, že lojálnosť voči svojmu zamestnávateľmi čiastočne strácajú Slováci. Vyše polovica opýtaných totiž nepracuje v aktuálnej firme viac ako 2 roky.Situácia môže byť spôsobená najmä vďaka neustále sa zvyšujúcej ponuke. Pracovný portál Profesia.sk totiž v minulom roku zaznamenal rekordný počet ponúk, a to takmer 275.000. To spôsobuje, že najmä zamestnanci v Bratislavskom kraji sa o prácu prestávajú báť, ba naopak, môžu si viac vyberať.Lojalita voči zamestnávateľovi však do veľkej miery súvisí s kariérnym rastom vo firme. V skupine ľudí, ktorí aktuálne pracujú na manažérskych pozíciách v nižšom a strednom a top manažmente, je podstatne väčší podiel ľudí, ktorí pracujú pre jedného zamestnávateľa dlhšie ako 5 rokov. Do veľkej miery to súvisí s tým, že ľudia sa na svoju kariérnu úroveň museli v rámci spoločnosti postupne prepracovať. Práca na manažérskych pozíciách tiež často poskytuje zamestnancom širšiu perspektívu a realizáciu v dlhšom horizonte, a taktiež zaujímavý mix finančných a nefinančných benefitov.Asi polovica respondentov (47 %) si myslí, že lojálnosť sa oplatí a zamestnanec to pocíti priamo po stránke finančných alebo nefinančných benefitov.TASR informovala Nikola Richterová z Profesie.