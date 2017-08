Väčšina Maďarov chce zmenu vlády, Fidesz stále s náskokom

Na fotografii maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 23. augusta (TASR) - Osem mesiacov pred parlamentnými voľbami v Maďarsku by chcelo odchod vlády premiéra Viktora Orbána 43 percent voličov, pokračovanie jeho vládnutia by si želalo 32 percent. Vplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu inštitútu Závecz Research, podľa ktorých si vládna strana Fidesz s 26-percentnou podporou stále zachováva výrazný náskok.Fidesz si v auguste polepšil preferencie o dve percentá. Výrazne tak vedie pred druhou najsilnejšou stranou - ultrapravicovým Jobbikom, ktorý by volilo 13 percent opýtaných. Podpora Jobbiku sa uplynulé tri mesiace nezmenila.Maďarská socialistická strana (MSZP) za dva mesiace stratila tri percentá, v auguste dosiahla 10-percentné preferencie.Oslabla aj Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya, dosiahla iba štyri percentná. Pod päťpercentnou hranicou potrebnou k vstupu do parlamentu zostala s tromi percentami aj ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP), po jednom percente získali strany Együtt (Spolu), Liberálisok (Liberáli), Kétfarkú kutya (Dvojchvostý pes), Momentum a Párbeszéd (Dialóg).Počet nerozhodných voličov klesol v auguste z júlových 38 na 36 percent.